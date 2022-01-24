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Кризис на Украине

Зеленский заявил об отсутствии у украинцев поводов для паники

КИЕВ, 24 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация в Донбассе, в энергетической сфере и с эпидемией коронавируса находится под контролем властей, в связи с чем у граждан отсутствуют причины для паники.

"Ситуация на востоке - все под контролем, оснований для паники нет. Энергетика - весь отопительный сезон пройдем спокойно, запасов газа и угля достаточно, и мы продолжаем их наращивать", - написал он в понедельник в телеграм-канале.

Он также признал, что число новых больных COVID-19 растет, но отметил, что "в стране занято только 28% коек для пациентов с коронавирусом". "Все потому, что мы, украинцы, поняли, насколько важно вакцинироваться", - заключил он.

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УкраинаКризис на УкраинеЗеленский, Владимир Александрович
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