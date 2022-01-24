В Минске заявили, что польские силовики хотят захватить белорусских пограничников

МИНСК, 24 января. /ТАСС/. Глава Госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо заявил, что отдал приказ без предупреждения применять оружие при попытке польских силовиков захватить белорусских пограничников. Об этом глава ведомства сказал в понедельник в интервью телеканалу "Беларусь-1".

"Когда я получил информацию, что польские силовики планируют, возможно, захватить белорусского пограничника, я отдал команду без предупреждения незамедлительно применять оружие", - отметил глава белорусского погранведомства.

Лаппо заявил о непрекращающихся провокациях с польской стороны. "Это еще одна угроза пограничной безопасности. Цель - спровоцировать пограничников Беларуси на какие-то ответные меры", - сказал председатель комитета. По его словам, "адекватный человек, пограничник никогда не будет стрелять (по белорусским пограничным столбам - прим. ТАСС)". "Возьмите за всю историю пограничной службы Беларуси мы хоть один такой прецедент создали? Нет, и не будет", - подчеркнул Лаппо.

"Если бы несли службу настоящие польские пограничники, то такого бы не было (провокаций - прим. ТАСС). А когда пришли люди, которые не понимают ничего… Вот ему захотелось, а, может, специально. Эти мелкие провокации будут", - сказал глава Госпогранкомитета Белоруссии.