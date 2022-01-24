Комитеты Рады обратились к Бундестагу с призывом изменить политику в отношении Украины

КИЕВ, 24 января. /ТАСС/. Комитеты Верховной рады по интеграции в ЕС, по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству обратились в Бундестаг с призывом пересмотреть политику ФРГ в отношении Украины на фоне якобы существующей угрозы со стороны РФ. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба украинского парламента.

"Поведение Германии в последние дни подрывает наши хорошие отношения с этой страной. В ситуации, в которой оказалась Украина, не вооружать нас, да еще препятствовать делать это партнерам - безответственно и недальновидно", - прокомментировала письмо депутат Рады Иванна Климпуш-Цинцадзе, подписавшая его от имени Комитета по вопросам интеграции Украины в ЕС.

Депутаты в обращении выразили сожаление в связи с тем, что немецкое правительство решило не помогать Украине в оснащении армии. Парламентарии призвали немецких коллег не разделять такой подход. "Украина нуждается в военно-технической поддержке со стороны партнеров, в частности Германии. В этом отношении парламентарии могут сыграть ключевую роль", - говорится в письме. Депутаты Верховной рады также отметили, что запуск газопровода "Северный поток - 2" сделает поставляемый через Украину газ ненужным, а значит, сделает страну более уязвимой.

Ранее и канцлер ФРГ Олаф Шольц, и глава МИД Анналена Бербок высказывались против поставок оружия Украине. Германия блокировала передачу ей Эстонией произведенных в ГДР 122-миллиметровых гаубиц Д-30.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что поставки оружия и военной техники на украинскую территорию странами, входящими в НАТО, могут подтолкнуть Киев к попыткам решить конфликт на юго-востоке Украины силовым путем.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. В Кремле назвали подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности, подчеркнув, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом в Москве не исключили возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредили, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.