В Киеве заявили, что все участники встречи в "нормандском формате" подтвердили участие

КИЕВ, 25 января. /ТАСС/. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что все участники предстоящей встречи в "нормандском формате" (Германия, Россия, Франция, Украина) на уровне политических советников подтвердили свое участие в ней. Об этом он сказал в понедельник в эфире украинского канала ICTV.

"Это очень мощный сигнал, что наконец-то удалось разблокировать нормандский формат и он будет происходить в реальности. Все представители (политические советники) подтвердили свое участие", - сказал Ермак.