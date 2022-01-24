{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине
Обновлено 

В Киеве заявили, что все участники встречи в "нормандском формате" подтвердили участие

КИЕВ, 25 января. /ТАСС/. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что все участники предстоящей встречи в "нормандском формате" (Германия, Россия, Франция, Украина) на уровне политических советников подтвердили свое участие в ней. Об этом он сказал в понедельник в эфире украинского канала ICTV.

"Это очень мощный сигнал, что наконец-то удалось разблокировать нормандский формат и он будет происходить в реальности. Все представители (политические советники) подтвердили свое участие", - сказал Ермак.

Теги
УкраинаГерманияРоссияФранцияКризис на Украине
Reuters: президент Малави распустил кабмин
По данным агентства, Лазарус Чаквера принял решение в связи с коррупционным скандалом
Читать полностью