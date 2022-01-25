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Президент Малави распустил кабмин

Лазарус Чаквера принял решение в связи с коррупционным скандалом

ПРЕТОРИЯ, 25 января. /ТАСС/. Президент Малави Лазарус Чаквера распустил правительство страны на фоне обвинений некоторых министров в причастности к коррупции. Об этом сообщает в понедельник агентство Reuters со ссылкой на обращение главы государства к нации.

По словам Чакверы, он постарается сформировать новый кабинет министров в ближайшие два дня.

Согласно сообщениям СМИ, речь идет о причастности политических деятелей к коррупционному скандалу с участием проживающего в Великобритании малавийского бизнесмена, расследование в отношении которого проводят антикоррупционные агентства Малави и Соединенного Королевства.

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МалавиЧаквера, Лазарус
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