Президент Малави распустил кабмин

ПРЕТОРИЯ, 25 января. /ТАСС/. Президент Малави Лазарус Чаквера распустил правительство страны на фоне обвинений некоторых министров в причастности к коррупции. Об этом сообщает в понедельник агентство Reuters со ссылкой на обращение главы государства к нации.

По словам Чакверы, он постарается сформировать новый кабинет министров в ближайшие два дня.

Согласно сообщениям СМИ, речь идет о причастности политических деятелей к коррупционному скандалу с участием проживающего в Великобритании малавийского бизнесмена, расследование в отношении которого проводят антикоррупционные агентства Малави и Соединенного Королевства.