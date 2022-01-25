Премьер Украины заверил, что страна спокойно пройдет отопительный сезон

КИЕВ, 25 января. /ТАСС/. Правительство Украины уверено, что страна спокойно пройдет отопительный сезон даже в случае серьезных морозов. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в понедельник в эфире канала ICTV.

"Мы проходим напряженно, но спокойно этот отопительный сезон. Нам хватает ресурсов. "Нафтогаз" со следующего месяца начнет плановую закупку газа в украинские хранилища на следующий сезон. Мы считаем, что спокойно пройдем и следующий отопительный сезон", - заверил Шмыгаль.

При этом он сказал, что у правительства есть план Б. "У нас есть план Б. Во-первых, мы в этом году имеем намерение, не просто намерение, а подтвержденные цифры относительно украинской добычи газа, а также ведем переговоры с партнерами относительно альтернативных импортных поставок газа. В разных случаях мы будем действовать разными способами. Все планы прописаны", - отметил Шмыгаль.