Кулеба заявил, что в отношениях Киева и Берлина настал "момент истины"

КИЕВ, 25 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что в отношениях Киева и Берлина наступил "момент истины" в связи с решением Германии блокировать поставки летального оружия на Украину.

"Каждый кризис выводит отношения на момент истины. И сейчас с Германией мы вышли на момент истины по ряду фундаментально важных вопросов для безопасности и будущего Украины как независимого государства и для евроатлантической безопасности в целом", - сказал он в эфире программы "Свобода слова", которая транслировалась на телеканале ICTV в ночь на вторник.

По его словам, судить об отношениях двух стран можно благодаря нескольким аспектам. "Это поддержка мощнейших санкций против России со стороны Германии, это "Северный поток - 2", это вопрос поставок оружия", - сказал он. По словам министра, для поставок оружия есть несколько форматов: двусторонняя поставка - от Германии Украине, предоставление ФРГ разрешения третьей стране на передачу оружия Украине и ее согласие на закупку Украиной оружия через систему НАТО. "И здесь [относительно закупки Украиной оружия через систему НАТО] вообще не может быть разговоров о блокировании Германией чего-то. Двустороннее - да. Но мы действительно зашли в момент истины", - добавил Кулеба.

Вместе с тем министр поблагодарил свою коллегу из ФРГ Анналену Бербок за ее заявление о том, что Германия сосредоточится на экономической поддержке Украины. "Но жизнь не сводится к экономике и финансам. Жизнь - это намного больше. Мы продолжим вести переговоры для достижения результатов в интересах Украины", - заключил министр.

Ранее и канцлер ФРГ Олаф Шольц, и глава МИД Анналена Бербок высказывались против поставок оружия Украине. Германия блокировала передачу ей Эстонией произведенных в ГДР 122-миллиметровых гаубиц Д-30.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что поставки оружия и военной техники на украинскую территорию странами, входящими в НАТО, могут подтолкнуть Киев к попыткам решить конфликт на юго-востоке Украины силовым путем.