Постпреды США и Украины обсудили координацию действий в ООН

ООН, 25 января. /ТАСС/. Постоянные представители США и Украины в ООН Линда Томас-Гринфилд и Сергей Кислица обсудили координацию действий в организации на фоне роста напряженности в Восточной Европе. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении миссии США при ООН.

"Посол Томас-Гринфилд подтвердила неизменную поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. Она высоко оценила вклад Украины в ООН и в продвижение международного мира и безопасности. Госпожа посол вновь подчеркнула принцип обсуждения всех вопросов, касающихся Украины, только с ее участием. Томас-Гринфилд и Кислица согласились, что тесная координация между США и Украиной на всех уровнях остается необходимой, в том числе в Нью-Йорке в отношении следующих шагов по линии ООН", - отмечается в сообщении.

Дипломаты также обсудили пути деэскалации напряженности вокруг Украины. Как считают в постоянном представительстве США при ООН, "позитивным сигналом приверженности России дипломатии было бы немедленное сокращение российских сил у границ Украины, в том числе в Белоруссии".

Ранее Томас-Гринфилд сообщила, что на данный момент проведение заседания Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Украины не планируется.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.