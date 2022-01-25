Пентагон не исключил, что войска США в Европе могут быть усилены "до вторжения на Украину"

НЬЮ-ЙОРК, 25 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты могут направить дополнительные военные силы в Европу еще до предполагаемого Западом вторжения России на Украину. Об этом заявил в понедельник пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби.

"Я не могу исключать тот факт, что некоторое усиление может произойти до этого момента [вторжения], потому что мы хотим удостовериться, что мы находимся в полной готовности", - сказал он в эфире телеканала CNN.

Кирби подчеркнул, что "сейчас никакие войска туда не направляются", и добавил, что в настоящее время "прорабатываются индикаторы", при появлении которых будет принято решение об отправке военных.

Ранее в Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты решили привести в состояние повышенной боеготовности около 8,5 тыс. военнослужащих, которые в случае необходимости будут оперативно отправлены в Европу.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.