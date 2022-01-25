Правящая партия победила на парламентских выборах в самопровозглашенной ТРСК

АНКАРА, 25 января. /ТАСС/. Правящая Партия национального единства (ПНЕ) победила на прошедших в воскресенье досрочных парламентских выборах в самопровозглашенной "Турецкой республике Северного Кипра" (ТРСК). Об этом сообщил во вторник телеканал ТРТ со ссылкой на ЦИК ТРСК.

В парламент с 50 депутатами проходят 24 парламентария ПНЕ, 18 из Республиканской турецкой партии, по три из Демократической и Народной партий и два из Партии возрождения.

Решение о проведении досрочных парламентских выборов принял новый премьер-министр самопровозглашенной республики Фаиз Суджуоглу, занявший этот пост 1 ноября 2021 года.

Остров Кипр разделен по национальному признаку со времени вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории Кипра, на которой в 1983 году была образована самопровозглашенная ТРСК, признаваемая в мировом сообществе только Анкарой. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами.