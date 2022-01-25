Оппозиционный блок "Армения" выдвинет своего кандидата на пост президента

ЕРЕВАН, 25 января. /ТАСС/. Оппозиционный парламентский блок "Армения" собирается выдвинуть своего кандидата на пост президента республики после отставки Армена Саркисяна. Об этом во вторник на брифинге заявил секретарь блока, депутат парламента Арцвик Минасян.

"Мы пока не успели обсудить конкретного кандидата на пост президента, однако, конечно, мы выдвинем своего кандидата", - сказал он.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашиняна, отвечая на пресс-конференции на вопрос ТАСС, отметил, что его команда пока не определилась с кандидатурой будущего президента, однако будущий глава республики должен иметь полное взаимопонимание с правительством и парламентским большинством.

Поскольку Армения является республикой с парламентской формой правления, президента избирает законодательный орган. Фракция Пашиняна "Гражданский договор" имеет достаточно голосов, чтобы выбрать нового президента без участия оппозиции.

Саркисян, которого в 2018 году парламент избрал президентом, в воскресенье вечером подал в отставку. Свой шаг он объяснил тем, что у президента нет необходимых инструментов для влияния на важнейшие вопросы для государства и нации как во внутренней, так и во внешней политике. Президент Армении избирается Национальным собранием (парламентом) на 7 лет, его отставку принимают также парламентарии. Согласно конституции республики, после сложения полномочий президента, парламент спустя 25 дней и не позже 35 дней должен избрать нового главу государства. Отсчет времени начинается с момента соответствующего заявления парламента. До избрания нового президента обязанности главы государства исполняет спикер парламента.