В ЛНР считают, что Киев отозвал закон о переходном периоде под давлением РФ и Донбасса

ЛУГАНСК, 25 января. /ТАСС/. Киев отозвал законопроект о переходном периоде на неподконтрольных территориях на востоке Украины под давлением России, республик Донбасса и в отсутствие поддержки Запада, а теперь пытается сделать "хорошую мину" и объяснить это решение, планируя при этом доработать документ, противоречащий минским соглашениям. Об этом заявил во вторник представитель Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киеву не выдвигалось требование об отзыве законопроекта о переходном периоде на неподконтрольных территориях Донбасса как условие для встречи политсоветников "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина, Франция).

"Скандальный проект закона о переходном периоде, который корректнее называть об оккупационном режиме для Донбасса, под давлением России, республик Донбасса и неподдержке западных посредников из Рады отозван. Дальше Киев будет пытаться делать "хорошую мину" и объяснять, почему именно они отозвали проект, который год таскали по всем министерствам и потом одобрили всем кабмином, что однако, не так важно", - написал он в своем телеграм-канале.

Мирошник подчеркнул, что министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных Киеву территорий Украины Ирина Верещук планирует доработать и вновь внести этот документ. "Прекрасно зная, что минские соглашения не предполагают ничего подобного. Но в этом весь "украинский режим", - отметил он.

Отзыв законопроекта

В понедельник кабинет министров Украины на внеочередном заседании отозвал из Верховной рады законопроект о переходном периоде в Донбассе. Документ, который был внесен в парламент в августе, определяет деятельность Киева на неподконтрольных ему территориях в период "после возвращения". В числе прочего документ предлагает введение "элементов переходной юстиции" и ответственности жителей регионов за деятельность в период "оккупации", проведение люстрации, отмену так и не вступившего в силу закона об амнистии участников событий в Донбассе.

Президент России Владимир Путин заявлял, что принятие этого законопроекта означает фактический выход Украины в одностороннем порядке из минского процесса, потому что все положения документа противоречат минским соглашениям. Аналогичного мнения придерживаются в руководстве Донецкой и Луганской народных республик. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что законопроект игнорирует как итоги крымского референдума, согласно которому Крым вернулся в состав России, так и минские соглашения, которые обязывают Киев предоставить Донбассу особый региональный статус.

Украинские СМИ сообщили, что отзыв законопроекта был одним из условий проведения встречи политсоветников "нормандского формата" (Франция, Германия, Россия и Украина), которая запланирована на 26 января.