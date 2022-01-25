СНБ Армении рассмотрит статью журналистского расследования о втором гражданстве Саркисяна

ЕРЕВАН, 25 января. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Армении передала на рассмотрение в Службу национальной безопасности (СНБ) публикации в местных СМИ о том, что до избрания президентом республики в апреле 2018 года Армен Саркисян был еще и гражданином Сент Китс и Невиса, что запрещено конституцией страны. Об этом во вторник сообщил журналистам советник генпрокурора Гор Абрамян.

"Прокуратура направила в Службу национальной безопасности публикацию Hetq.am (онлайн портал журналистских расследований - прим. ТАСС) о том, что Армен Саркисян был гражданином другой страны еще до того, как он стал президентом", - отметил он.

Ранее портал написал статью о том, что согласно имеющимся доказательствам, Саркисян до избрания президентом был гражданином маленькой страны в Карибском море Сент Китс и Невис. Сам Саркисян сообщил автору статьи, что он инвестировал в гостиничный бизнес этой страны, однако в 2013 году, когда назначался послом Армении в Великобритании, попросил своего адвоката вернуть паспорт правительству этой страны.

"В 2017 году, когда мне предложили стать президентом, я обнаружил, что мое задание не выполнено. Юрист, который должен был заниматься этим, скончался, я написал его сыну, который работал в той же компании выполнить мою просьбу", - отметил он порталу.

Отставка Саркисяна

Саркисян, которого в 2018 году парламент избрал президентом, в воскресенье вечером подал в отставку. Свой шаг он объяснил тем, что у президента нет необходимых инструментов для влияния на важнейшие вопросы для государства и нации как во внутренней, так и во внешней политике. Президент Армении избирается Национальным собранием (парламентом) на 7 лет, его отставку принимают также парламентарии. Согласно конституции республики, после сложения полномочий президента, парламент спустя 25 дней и не позже 35 дней должен избрать нового главу государства. Отсчет времени начинается с момента соответствующего заявления парламента. До избрания нового президента обязанности главы государства исполняет спикер парламента.