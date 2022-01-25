Скотленд-Ярд начал расследование из-за нарушения санитарных ограничений на Даунинг-стрит

ЛОНДОН, 25 января. /ТАСС/. Скотленд-Ярд принял решение провести расследование в связи с продолжающей поступать информацией о нарушении коронавирусных ограничений в канцелярии премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит, 10. Об этом объявила во вторник на пресс-конференции глава лондонской полиции Крессида Дик.

"Я могу подтвердить, что столичная полиция в настоящий момент проводит расследования в связи с несколькими мероприятиями, проходивших на Даунинг-стрит и [правительственной] улице Уайтхолл в последние два года, в связи с информацией о возможных нарушениях ограничений, введенных в связи с пандемией COVID-19", - сказала Дик.

Британская оппозиция и многие представители общественности призывают британского премьера Бориса Джонсона подать в отставку после того, как в прессу попала информация о многочисленных вечеринках, проводившихся на Даунинг-стрит в период действия общенационального карантина.