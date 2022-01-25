Министр обороны Украины заявил, что признание Донбасса будет означать выход РФ из "Минска"

КИЕВ, 25 января. /ТАСС/. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что возможное признание Россией республик Донбасса будет означать выход РФ из минских соглашений.

"Если россияне вдруг признают эти незаконные группировки, то они, по сути, продемонстрируют, что отказываются от минских соглашений. И надо искать какие-то новые модели взаимодействия для выхода из этой ситуации",- сказал он журналистам во вторник, комментируя инициативу фракции КПРФ в Госдуме признать независимость отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Резников полагает, что эта идея российских коммунистов нацелена на то, чтобы "заставить нервничать" Украину. Однако, по его мнению, "у России это не получится".

При этом Резников отметил, что не считает в настоящее время возможными какие-либо "агрессивные действия" со стороны России. "Угрозы есть, но оснований считать,что будет завтра вторжение, нет", - сказал министр. По его словам, украинцам не нужно собирать "тревожные чемоданчики".

Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе, минские соглашения Москва подписывала как посредник в процессе мирного урегулирования и последовательно выступает за их полное и неукоснительное выполнение.

Проект обращения Госдумы к президенту РФ Владимиру Путину о необходимости признания независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) был внесен КПРФ 19 января. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что по этому вопросу пройдут консультации с главами фракций, а затем его планирует обсудить Совет Думы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь призвал авторов инициативы о признании ДНР и ЛНР не пытаться зарабатывать политические очки на чувствительной теме. По его словам, важно избегать шагов, которые могут спровоцировать усиление напряженности в ситуации с Украиной.

В последние месяцы на Западе, а также в Киеве звучат заявления о якобы возможном вторжении России на Украину. В Москве их назвали пустым и безосновательным нагнетанием напряженности, при этом в Кремле не исключили, что это делается для оправдания попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины, и предупредили, что такие действия Киева будут иметь самые серьезные последствия. В конце декабря Россия выступила с инициативой заключения с США и НАТО юридически обязывающих документов о взаимных гарантиях безопасности из-за продолжающегося, как считают в Москве, "военного освоения" территории Украины Североатлантическим альянсом. Стороны провели несколько раундов переговоров, включая личную встречу главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном, на которой глава российского внешнеполитического ведомства еще раз подчеркнул, что Россия не собирается нападать на Украину.