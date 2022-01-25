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Кризис на Украине
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В Лондоне заявили, что Британия вряд ли направит боевые подразделения на Украину

ЛОНДОН, 25 января. /ТАСС/. Правительство Соединенного Королевства считает маловероятной отправку на Украину британских военных для выполнения боевых задач. Об этом заявила во вторник, выступая в Палате общин британского парламента, глава МИД королевства Лиз Трасс.

"Как уже говорил министр обороны, вероятность того, что это произойдет, мала", - сказала Трасс, отвечая на вопрос коллеги-консерватора, будут ли британские военные направлены на Украину для выполнения боевых задач, а не только для участия в подготовке украинских сил.

Теги
УкраинаВеликобританияРоссияКризис на УкраинеТрасс, Лиз
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