Кулеба: США заверили Украину в поддержке после слов Байдена о "незначительном вторжении"

НЬЮ-ЙОРК, 25 января. /ТАСС/. Киев получил заверения США в готовности ответить России, какими бы ни были ее действия в отношении Украины, после слов президента США Джо Байдена о том, что "незначительное вторжение" может вызвать противоречия относительно возможной реакции среди союзников по НАТО. С таким заявлением выступил во вторник министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала CNN.

"Представители США нас заверили - как в публичных выступлениях, так и в телефонных беседах со мной и другими украинскими представителями, - что США остаются полностью привержены ответу России в случае любого вторжения или вмешательства", - сказал он.

"Мы оставили эту страницу позади", - добавил Кулеба.

Глава МИД Украины также заявил, что его страна не примет каких-либо уступок в ее отношении, сделанных без ведома Киева. "Если кто-либо сделает какие-либо уступки относительно Украины за спиной Украины, прежде всего мы их не примем. Мы не поставим себя в положение страны, которая поднимает трубку, выслушивает указания большой державы и выполняет их", - подчеркнул Кулеба.

Россия и США ведут переговоры о гарантиях безопасности Москве со стороны НАТО, в частности о нерасширении альянса и отводе ударных вооружений. Уже прошли несколько раундов консультаций в различных форматах, однако о каких-то договоренностях пока не было объявлено.

Тем не менее на Западе заявляют, что дискуссия призвана предотвратить якобы готовящееся вторжение России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл такие утверждения пустым нагнетанием напряженности и подчеркивал, что Россия ни для кого не представляет угрозы. Он не исключил, что для оправдания таких заявлений Запада могут быть предприняты провокации, и предупредил о самых серьезных последствиях любых попыток силового решения кризиса на востоке Украины.