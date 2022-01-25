Лукашенко заявил, что беженцы все еще пытаются попасть в ЕС через Белоруссию

МИНСК, 25 января. /ТАСС/. Миграционная проблема на белорусской границе не исчерпана, беженцы по-прежнему пытаются попасть через Белоруссию в страны Евросоюза. Об этом заявил во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с сотрудниками Национальной академией наук.

"Даже не думайте, что мы тут кого-то провоцируем. Если мы с ними там воюем по поводу беженцев, это не значит, что я их из Сомали привез. Вроде бы ситуации уже нет с беженцами, но это вам только кажется, - сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА. - Как шли они, так и идут. Они напрямую идут".

Миграционный кризис на границах Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала 2021 года устремились беженцы, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек, среди которых были мигранты из стран Ближнего Востока и Африки, подошли с белорусской стороны к польской границе, некоторые из них попытались проникнуть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. За прошедший год польские пограничники предотвратили почти 40 тыс. попыток нелегального пересечения границы с Белоруссией, что в 400 раз больше прошлогодних показателей.