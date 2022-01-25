СМИ: неизвестный открыл стрельбу из автомата возле здания СБУ в Киеве

КИЕВ, 25 января. /ТАСС/. Неизвестный открыл из автомата стрельбу возле главного управления Службы безопасности Украины (СБУ) в центре Киева. Об этом сообщает во вторник украинское издание "Сегодня".

На опубликованном видео мужчину с автоматом пытается успокоить группа людей, однако тот делает выстрел вверх. В полиции Киева сообщили, что выясняют ситуацию и все обстоятельства стрельбы. Сотрудники правоохранительных органов пока не говорят, есть ли пострадавшие и кто именно.

По предварительной информации, представители организации "Украинский стяг" пытались прикрепить наклейки на пункт обмена валюты. В этот момент к нему подъехал автомобиль инкассаторов, которые восприняли происходящее как нападение на обменный пункт. В процессе конфликта один из инкассаторов начал стрелять в воздух. Пострадавших нет.