МИД Канады временно отзывает семьи дипломатов с детьми с Украины

ОТТАВА, 25 января. /ТАСС/. Власти Канады решили вывезти с Украины семьи своих дипломатов. Об этом во вторник говорится в заявлении канадского МИД.

"Безопасность канадцев, наших сотрудников и их семей в наших представительствах за рубежом является нашим главным приоритетом. В связи с продолжающимся наращиванием российской военной мощи и дестабилизирующей деятельностью на Украине и вокруг нее мы решили временно отозвать детей сотрудников посольства Канады в возрасте до 18 лет и сопровождающих их членов семьи", - говорится в документе.

В МИД добавили, что Оттава продолжает внимательно следить за развитием ситуации на Украине.

Британский МИД информировал, что некоторые сотрудники на Украине уезжают из страны в ответ на якобы растущую угрозу со стороны РФ. По той же причине Госдеп предписал семьям сотрудников посольства в Киеве покинуть Украину, а также разрешил сделать это некоторым сотрудникам дипломатического представительства.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине делают заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.