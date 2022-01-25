В ДНР заявили, что Киев отказался обсуждать закрепление особого статуса Донбасса

ДОНЕЦК, 25 января. /ТАСС/. Украинская сторона отказалась обсуждать закрепление особого статуса Донбасса в конституции страны. Об этом сообщила представитель Донецкой народной республики (ДНР) в политической подгруппе Наталья Михайлова по итогам заседания, состоявшегося во вторник в режиме видеоконференции.

"Вопрос закрепления особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей в Конституции Украины наши визави категорически отказались обсуждать, даже не попытавшись проявить намерение по выполнению Комплекса мер или пойти на компромисс, без чего невозможен ни один диалог", - говорится в заявлении Михайловой, размещенном в Telegram-канале МИД ДНР.

Она добавила, что украинская делегация пытается максимально затянуть переговорный процесс. "Сегодня, однако, они сделали вид, будто обсуждают вопросы особого статуса, хотя вместо этого говорили о параметрах всеукраинской децентрализации", - подчеркнула Михайлова.

По ее словам, обещание Киева представить актуализированный проект дорожной карты "так и осталось лишь обещанием, которое украинские делегаты планируют выполнить к следующему заседанию рабочей группы".

В основе мирного урегулирования конфликта на востоке Украины лежат Минские соглашения, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение на основе диалога с представителями Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) глубокой конституционной реформы на Украине, результатом чего должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако переговорный процесс фактически зашел в тупик из-за отказа Украины выполнять политические пункты минских соглашений.