Джонсон: Британия может разместить больше сил на континенте в случае вторжения на Украину

ЛОНДОН, 25 января. /ТАСС/. Лондон изучает возможность оказать поддержку союзникам по НАТО, разместив дополнительные силы на континенте в случае якобы планируемого вторжения РФ на Украину. Об этом глава британского правительства Борис Джонсон заявил во вторник, выступая в парламенте страны.

"Британская армия возглавляет боевую группу НАТО в Эстонии и в случае российского вторжения на Украину мы рассмотрим возможность размещения дополнительных сил [на континенте] с целью оказания помощи нашим европейским союзникам", - сказал Джонсон, по словам которого, в настоящий момент ведутся дискуссии о расширении присутствия НАТО в Румынии и Венгрии для "укрепления восточных рубежей" альянса.

При этом Джонсон уже не в первый раз отверг возможность отправки военнослужащих Великобритании или из другой страны НАТО на Украину. Отвечая на вопрос депутата, не была бы отправка воинского контингента не в соседние страны Восточной Европы, но на саму Украину, самым эффективным способом предотвратить любую агрессию, премьер сказал: "Я не верю, что это возможный вариант в ближайшем будущем. Украина не входит в НАТО. Но то, что мы можем сделать - это направить войска на поддержку Украины, и мы это делаем".

В своем выступлении Джонсон призвал воздерживаться от слишком резких шагов, чтобы не допустить обострения ситуации вокруг Украины.

"Мы должны избегать действий… который могли бы послужить [президенту РФ Владимира] Путину предлогом для вторжения, - сказал он. - Нам необходимо крайне тщательно просчитывать и взвешивать все действия. Мне кажется, что мощный пакет экономических санкций вместе с поставками оборонительных вооружений [Киеву], а также всем остальным, что мы делаем, представляет собой правильное сочетание".

Джонсон также пообещал, что в случае вторжения на Украину Соединенное Королевство и его западные союзники дадут скоординированный ответ, а введенные санкции окажутся для России "тяжелее чем все, что делалось когда-либо в прошлом". Накануне лидеры Великобритании и других ведущих стран НАТО по итогам встречи в режиме онлайн высказались за введение против РФ "беспрецедентного пакета санкций" в случае агрессии в отношении Украины.

Позиция России

В последние месяцы на Западе, а также в Киеве звучат заявления о якобы возможном вторжении России на Украину. В Москве их назвали пустым и безосновательным нагнетанием напряженности, при этом в Кремле не исключили, что это делается для оправдания попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины, и предупредили, что такие действия Киева будут иметь самые серьезные последствия. В конце декабря Россия выступила с инициативой заключения с США и НАТО юридически обязывающих документов о взаимных гарантиях безопасности из-за продолжающегося, как считают в Москве, "военного освоения" территории Украины Североатлантическим альянсом. Стороны провели несколько раундов переговоров, включая личную встречу главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном, на которой глава российского внешнеполитического ведомства еще раз подчеркнул, что Россия не собирается нападать на Украину.