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Джонсон: Британия может разместить больше сил на континенте в случае вторжения на Украину

По словам главы британского правительства, в настоящий момент ведутся дискуссии о расширении присутствия НАТО в Румынии и Венгрии для "укрепления восточных рубежей" альянса

ЛОНДОН, 25 января. /ТАСС/. Лондон изучает возможность оказать поддержку союзникам по НАТО, разместив дополнительные силы на континенте в случае якобы планируемого вторжения РФ на Украину. Об этом глава британского правительства Борис Джонсон заявил во вторник, выступая в парламенте страны.

"Британская армия возглавляет боевую группу НАТО в Эстонии и в случае российского вторжения на Украину мы рассмотрим возможность размещения дополнительных сил [на континенте] с целью оказания помощи нашим европейским союзникам", - сказал Джонсон, по словам которого, в настоящий момент ведутся дискуссии о расширении присутствия НАТО в Румынии и Венгрии для "укрепления восточных рубежей" альянса.

При этом Джонсон уже не в первый раз отверг возможность отправки военнослужащих Великобритании или из другой страны НАТО на Украину. Отвечая на вопрос депутата, не была бы отправка воинского контингента не в соседние страны Восточной Европы, но на саму Украину, самым эффективным способом предотвратить любую агрессию, премьер сказал: "Я не верю, что это возможный вариант в ближайшем будущем. Украина не входит в НАТО. Но то, что мы можем сделать - это направить войска на поддержку Украины, и мы это делаем".

В своем выступлении Джонсон призвал воздерживаться от слишком резких шагов, чтобы не допустить обострения ситуации вокруг Украины.

"Мы должны избегать действий… который могли бы послужить [президенту РФ Владимира] Путину предлогом для вторжения, - сказал он. - Нам необходимо крайне тщательно просчитывать и взвешивать все действия. Мне кажется, что мощный пакет экономических санкций вместе с поставками оборонительных вооружений [Киеву], а также всем остальным, что мы делаем, представляет собой правильное сочетание".

Джонсон также пообещал, что в случае вторжения на Украину Соединенное Королевство и его западные союзники дадут скоординированный ответ, а введенные санкции окажутся для России "тяжелее чем все, что делалось когда-либо в прошлом". Накануне лидеры Великобритании и других ведущих стран НАТО по итогам встречи в режиме онлайн высказались за введение против РФ "беспрецедентного пакета санкций" в случае агрессии в отношении Украины.

Позиция России

В последние месяцы на Западе, а также в Киеве звучат заявления о якобы возможном вторжении России на Украину. В Москве их назвали пустым и безосновательным нагнетанием напряженности, при этом в Кремле не исключили, что это делается для оправдания попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины, и предупредили, что такие действия Киева будут иметь самые серьезные последствия. В конце декабря Россия выступила с инициативой заключения с США и НАТО юридически обязывающих документов о взаимных гарантиях безопасности из-за продолжающегося, как считают в Москве, "военного освоения" территории Украины Североатлантическим альянсом. Стороны провели несколько раундов переговоров, включая личную встречу главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном, на которой глава российского внешнеполитического ведомства еще раз подчеркнул, что Россия не собирается нападать на Украину.

Теги
УкраинаВеликобританияРумынияВенгрияДжонсон, Борис
Пентагон заявил об отсутствии сроков отправки дополнительных сил США в Европу
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