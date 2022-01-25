Украинские предприниматели заявили о бессрочной акции протеста

КИЕВ, 25 января. /ТАСС/. Украинские предприниматели, которые во вторник силой пытались прорваться в здание Верховной рады, заявили, что их акция протеста будет бессрочной. Продолжение митинга, по словам организаторов, запланировано на 10:00 мск 26 января.

Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, протестующие начинают расходиться, столкновения с силовиками прекратились.

Ранее участники акции в течение более получаса пытались силой прорваться в парламент. Наиболее активных митингующих задерживали сотрудники полиции, таких уже несколько десятков человек.

В полиции пока не сообщают о точном числе задержанных, неизвестно также, есть ли пострадавшие среди митингующих или полицейских. Депутатов Верховной рады эвакуировали из здания через подземный переход.

Утром во вторник несколько сотен представителей малого и среднего бизнеса устроили акцию протеста у здания Верховной рады, требуя принять законы, которые упростят их работу. Среди требований - отменить обязательное использование кассовых аппаратов.