США собираются отправить на Украину дополнительные грузы с военной помощью

НЬЮ-ЙОРК, 25 января. /ТАСС/. США отправят на Украину новые грузы с военной помощью. Об этом заявил во вторник в эфире телекомпании CNN представитель Пентагона Джон Кирби.

"Мы продолжаем оказывать Украине помощь в сфере безопасности, чтобы они могли защитить себя. Мы отправили уже три груза помощи за последние несколько дней, ожидаются новые [поставки]", - сказал он.

По словам Кирби, сроки отправки 8,5 тыс. военных в Европу пока не определены. "Мы не знаем ответа на этот вопрос. Вчера мы просто привели их в состояние повышенной готовности для отправки в кратчайшие сроки на соответствующий театр. Но приказа об отправки не было, не было перехода к действию. Так что сложно сказать, когда это может случиться. Многое будет зависеть от действий [президента РФ Владимира] Путина", - сказал он.

Кирби при этом не исключил, что отправка сил в Европу может произойти до "вторжения" РФ на Украину. Также он отметил, что, если соответствующее решение будет принято, необязательно в Европу отправятся все 8,5 тыс. человек, которые, как сообщалось в понедельник, были приведены к повышенной готовности.

Как заявил Кирби, США не исключают, что в ближайшие дни и недели их дополнительные военные силы могут быть приведены в состояние повышенной готовности. "Я бы определенно не стал исключать вероятности того, что мы приведем дополнительные войска в состояние повышенной готовности в ближайшие дни и недели, а возможно, даже осуществим перемещение войск в Европе", - отметил он.

Соединенные Штаты при этом не планируют размещать свои войска в Европе за пределами территории стран, являющихся союзниками по НАТО. "Есть ли вероятность размещения [американских войск] где-либо за пределами территории союзников [по НАТО]? Нет, об этом речи не идет", - сообщил Кирби.

Ранее в Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты решили привести в состояние повышенной боеготовности около 8,5 тыс. военнослужащих, которые в случае необходимости будут оперативно отправлены в Европу.