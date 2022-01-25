Украинская оппозиция сообщила о возбуждении уголовного дела против еще одного ее лидера

КИЕВ, 25 января. /ТАСС/. Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по обвинению в ненадлежащем исполнении обязанностей в отношении одного из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Вадима Рабиновича. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении на сайте партии ОПЗЖ, председатель политического совета которой Виктор Медведчук находится под домашним арестом в связи с обвинением в госизмене.

"В условиях нагнетания истерии продолжается антидемократическое, незаконное давление, аресты и уголовные преследования членов политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Так, НАБУ [Национальное антикоррупционное бюро] вместе с Офисом генпрокурора возбудили уголовное дело против сопредседателя партии ОПЗЖ, народного депутата Вадима Рабиновича и требуют предоставить им всю партийную переписку с избирателями", - говорится в заявлении партии ОПЗЖ.

"У нас остался еще не арестованный руководитель партии - это "я, - заявил Вадим Рабинович. По словам политика, ему пришло письмо за подписью прокурора Олега Черкасова, в котором сообщается, что в отношении него возбуждено уголовное дело по обвинению в "ненадлежащем выполнении обязанностей". "По этому поводу господин прокурор требует срочного предоставления всей партийной переписки с нашими избирателями" - заявил Рабинович.

Он сообщил, что намерен обратиться к генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой и к главе НАБУ Артему Сытнику с требованием ознакомиться с содержанием письма прокурора и дать ему оценку. "Я хочу, чтобы мне объяснили, как такой документ можно прислать сопредседателю второй по численности партии в стране и на каком основании правоохранители хотят изъять документы партии?!" - заявил политик.

Рабинович считает, что возбуждение против него уголовного дела должно доказать международной общественности, что украинская власть стремится "заткнуть рот оппозиции, чтобы никто не слышал правду" о действиях украинских властей, которые ведут страну к войне.

Председателю политического совета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку в мае 2021 года украинская прокуратура предъявила обвинения по статьям "Государственная измена" и "Нарушение законов и обычаев войны". Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. В октябре текущего года оппозиционеру предъявлено еще одно обвинение, на этот раз по статьям "Государственная измена" и "Содействие деятельности террористических организаций". По версии следствия, он якобы причастен к поставкам угля из неподконтрольных Киеву районов Донбасса в конце 2014 - начале 2015 годов на сумму более 200 млн гривен (около $7,6 млн). Политик остается под круглосуточным домашним арестом по первому делу. Медведчук считает уголовные дела против него сфабрикованными, а сам процесс - политическими репрессиями.