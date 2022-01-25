Президент Хорватии попал в базу сайта "Миротворец" за антиукраинскую пропаганду

КИЕВ, 25 января. /ТАСС/. Президент Хорватии Зоран Миланович попал в базу украинского ресурса "Миротворец" как "антиукраинский пропагандист". Соответствующая запись появилась во вторник на сайте "Миротворца".

Среди причин также указывается "участие [Милановича] в актах гуманитарной агрессии против Украины".

Миланович во вторник заявил, что власти Хорватии в случае конфликта России и Украины отзовут своих военнослужащих из сил НАТО в Восточной Европе.

Сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Его цель, как указывают авторы, - установление личностей и публикация персональных данных всех, кто, по их мнению, угрожает национальной безопасности страны. За последние годы в черный список "Миротворца" попали журналисты, артисты и политики, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине вызвали негативную оценку авторов сайта.

Интернет-ресурс не имеет официального статуса, однако на практике лиц из списка "Миротворца" украинские пограничники отказываются пускать в страну. Инициатором создания сайта СМИ называют бывшего депутата Верховной рады Антона Геращенко. В России, согласно решению суда, доступ к сайту заблокирован.