В США заявили, что у них "наготове" санкции против России на случай эскалации с Украиной

ТАСС, 25 января. Заместитель министра финансов США Адевале Адейемо сообщил во вторник, что Соединенные Штаты и европейские союзники уже располагают пакетом экономических санкций против России, которые "готовы" для введения на случай гипотетического вторжения на Украину.

"У нас есть тщательно разработанный набор санкций, которые окажут значительное влияние на российскую экономику и [при этом] смягчат последствия для Соединенных Штатов", - заявил он в интервью агентству Bloomberg.

Адейемо отметил, что процесс подготовки санкций включал "десятки звонков" европейским официальным лицам для согласования позиций.

В ответ на вопрос журналистов Bloomberg о том, поддержит ли он отключение России от международной банковской системы SWIFT, представитель ведомства сказал, что "рассматриваются все варианты".

В последнее время в странах Запада, а также на Украине делают заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. Во вторник Песков подчеркнул, что Кремль с большой обеспокоенностью наблюдает за действиями США по нагнетанию напряженности вокруг Украины.