Лидер Тирасполя обвинил власти Молдавии в организации блокады Приднестровья

КИШИНЕВ, 25 января. /ТАСС/. Власти Молдавии продолжают блокаду Приднестровья, вопреки подписанным ранее соглашениям об урегулировании конфликта. Об этом заявил во вторник в интервью телеканалу "Первый Приднестровский" президент непризнанной республики Вадим Красносельский.

"Молдова нам организовала банковскую блокаду. Это Молдова не регистрирует банковские счета наших субъектов, запрещает конвертацию валют и прочие банковские операции", - заявил Красносельский. По его словам, Кишинев также добился через ЕС запрета на ввоз лома черных металлов на одно из крупнейших предприятий региона - металлургический завод в городе Рыбница.

"Эти ваши действия, уважаемые господа, направленные против народа Приднестровья. Вы, я так понимаю, не остыли от 1992 года. Тогда была горячая фаза войны, а то, что вы делаете сейчас, называется блокадными действиями", - отметил лидер Тирасполя. Он напомнил, что недопустимость блокадных мер прописана в соглашениях, которые Кишинев и Тирасполь подписали в рамках переговоров с участием посредников от ОБСЕ, России, Украины и наблюдателей от США и ЕС.

Красносельский также отметил, что предприятия региона пострадали от перебоев с поставками газа, которые возникли по вине молдавского руководства. "Молдова не могла договориться, играла с Россией, на мой взгляд. Конечно, были перебои с газом и у нас, это само собой разумеется. От этого пострадали энергоемкие предприятия, которые зависят от газовой составляющей", - сказал лидер Тирасполя, отметив, что их работу уже удалось стабилизировать. Он напомнил, что Молдавия получает 100% электроэнергии из Приднестровья по низкой цене в $53 за 1 МВт, что в несколько раз дешевле, чем на рынках Европейского союза и соседней Украины. "Так будьте благодарны, уважаемые, за это тоже - и Приднестровью, и Российской Федерации", - подчеркнул Красносельский.