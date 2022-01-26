Политсоветники стран "нормандского формата" проведут очные переговоры в Париже

ПАРИЖ, 26 января. /ТАСС/. Первая более чем за год очная встреча политсоветников всех четырех стран "нормандского формата" (Германия, Россия, Франция и Украина) состоится в среду в Париже. Российскую делегацию возглавит заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Как подчеркнул во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Козак доведет до своих коллег озабоченности Москвы по положению дел на линии соприкосновения в Донбассе.

Вечером того же дня на пресс-конференции в Берлине с канцлером ФРГ Олафом Шольцем президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что планирует утром в пятницу обсудить по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным украинскую тематику. Песков ранее отметил, что разговор двух лидеров может состояться до конца недели.

На берлинской встрече Макрон подтвердил, что Франция и ФРГ придерживаются единого подхода по урегулированию ситуации на Украине и призывают к деэскалации. Шольц в свою очередь заявил, что переговоры в разных форматах, в том числе "нормандском", должны послужить урегулированию кризиса.

По мнению главы офиса президента Украины Андрея Ермака, проведение встречи в Париже - "это очень мощный сигнал, что наконец-то удалось разблокировать "нормандский формат".

Последние очные переговоры политсоветников "нормандского формата" состоялись 12 января прошлого года в Берлине. После этого контакты в составе "четверки" проходили в режиме видеоконференции.

Переговоры в Москве

6 января Козак провел в Москве переговоры с политическими советниками по "нормандскому формату" - внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсом Плётнером и дипломатическим советником президента Франции Эмманюэлем Бонном. Встреча в Москве прошла по приглашению российской стороны.

Как сообщил тогда журналистам Козак, стороны "договорились о дальнейших контактах, в том числе с участием уже украинского руководства для того, чтобы в кратчайшие сроки завершить [конфликт на востоке страны]". Предварительно была согласована очная встреча в Париже. 10 января Плётнер и Бонн встретились в Киеве с Ермаком.

Обвинения со стороны Запада

В последнее время Украина и ряд стран Запада стали вновь обвинять Россию в том, что та якобы готовится к агрессии в Донбассе, где с 2014 года продолжается внутренний вооруженный конфликт Киева с провозгласившими свою независимость Донецкой и Луганской народными республиками. Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом пресс-секретарь президента не исключил возможности провокаций с украинской стороны, чтобы оправдать звучащие обвинения, и предупредил, что попытки силового решения кризиса будут иметь самые серьезные последствия.

О "четверке" и минских соглашениях

Для урегулирования в Донбассе еще в феврале 2015 года при непосредственном участии лидеров "нормандской четверки" были подписаны минские соглашения. Они предполагают не только прекращение огня и отвод вооружений из зоны конфликта, но и амнистию его участникам, а также возобновление экономических связей и проведение глубокой конституционной реформы на Украине с целью предоставления особого статуса отдельным районам Донецкой и Луганской областей.

Однако до сих пор этот план остается нереализованным, так как украинская сторона отказывается от предусмотренного этими соглашениями прямого диалога с Донецком и Луганском, выступает против закрепления в конституции особого статуса региона, а также вопреки установленной в документе очередности требует передать под контроль Киева участок границы с Россией в Донбассе до выполнения политической части договоренностей.

Лидеры "нормандской четверки" с тех пор пять раз вновь собирались вместе, чтобы сдвинуть процесс с мертвой точки. Последний такой саммит прошел в Париже в декабре 2019 года. Тогда стороны вновь наметили план действий сроком на четыре месяца. Но и он оказался невыполненным. Прежде всего Киев отказался законодательно закрепить "формулу Штайнмайера", которая была специально разработана бывшим главой МИД ФРГ как механизм предоставления особого статуса Донбассу на постоянной основе.

Несмотря на это, президент Украины Владимир Зеленский с прошлого года начал добиваться созыва новой встречи лидеров "нормандской четверки". В Москве указали, что прежде надо выполнить договоренности парижского саммита. В конце декабря прошлого года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова встречаться в нормандском формате, если ее партнеры "перестанут валять дурака", подменяя работу по принуждению Киева к выполнению прежних договоренностей желанием просто обсудить ход их выполнения.