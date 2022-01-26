Премьер Таиланда впервые за более чем 30 лет прибыл в Саудовскую Аравию с визитом

БАНГКОК, 26 января. /ТАСС/. Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд договорились в ближайшем будущем назначить послов в столицах двух стран и полностью нормализовать свои дипломатические отношения. Об этом говорится в совместном заявлении премьера и наследного принца, распространенном в среду таиландским министерством иностранных дел по итогам двусторонней встречи.

В тексте отмечается, что "стороны договорились полностью нормализовать свои дипломатические отношения". "Этот исторический прорыв является результатом многолетних усилий обеих сторон на многих уровнях по восстановлению взаимного доверия и дружеских отношений", - подчеркивается в публикации. Они также договорились о важных шагах, которые "необходимо предпринять для активизации двусторонних отношений, включая назначение послов в свои столицы в ближайшем будущем и создание консультативных механизмов для укрепления двустороннего сотрудничества". "В ближайшие месяцы начнется интенсивная координация для обсуждения двустороннего сотрудничества в ключевых стратегических областях", - говорится в заявлении.

Официальный визит

Премьер Таиланда по приглашению наследного принца 25 января прибыл в Саудовскую Аравию, что стало первым за более чем 30 лет официальным визитом такого уровня. Во время состоявшейся встречи стороны также подтвердили "взаимное намерение решить все назревшие между Таиландом и Саудовской Аравией вопросы и нормализовать отношения между двумя королевствами". Прают Чан-Оча и Мухаммед бен Сальман Аль Сауд также подчеркнули важность укрепления "уз дружбы между двумя королевствами и открытия новой главы в отношениях между Таиландом и Саудовской Аравией".

Отношения между двумя странами были установлены в 1957 году. После визита в Саудовскую Аравию таиландской делегации в январе 1984 году контакты между двумя королевствами еще более укрепились. Однако Саудовская Аравия понизила статус своих дипломатических отношений с Таиландом после кражи в 1989 году драгоценностей на сумму около 20 млн долларов тайским уборщиком, работавшим во дворце саудовского принца. Спустя год в течение одной ночи в Таиланде были убиты трое саудовских дипломатов.

На состоявшейся во вторник встрече премьер выразил "сожаление в связи с произошедшими в Таиланде в период с 1989 по 1990 год трагическими событиями". Прают Чан-Оча заверил, что Таиланд приложил все усилия для раскрытия дел и выразил готовность передать их "на рассмотрение компетентным органам, если появятся новые обоснованные доказательства".

Премьер также подтвердил приверженность Таиланда "обеспечению надлежащей безопасности членов миссии посольства Саудовской Аравии в Бангкоке в соответствии с Венской конвенцией". Стороны также обязались сделать все возможное для обеспечения безопасности граждан двух стран в Таиланде и Саудовской Аравии.

Укрепление и расширение связей

Между тем стороны обменялись мнениями по различным региональным и международным вопросам, "обсудили средства и пути укрепления двусторонних отношений во всех областях". Они также договорились "усилить взаимодействие и координацию между соответствующими государственными учреждениями, а также частным сектором", чтобы поднять свои двусторонние отношения на новый уровень "для взаимной выгоды двух королевств".

Кроме того, состоялось обсуждение средств и способов укрепления, а также и расширения экономических и торговых отношений между двумя королевствами "путем изучения инвестиционных и других возможностей". Они также договорились изучить новые области сотрудничества, такие как возобновляемые источники энергии, цифровая трансформация и кибербезопасность. Вместе с тем стороны подчеркнули важность развития контактов между людьми, "которые станут краеугольным камнем растущих отношений между двумя королевствами, а также поощрения межконфессионального диалога и мультикультурализма".

Саудовская Аравия является членом Диалога по сотрудничеству в Азии (ДСА) - механизма, созданного Таиландом в 2005 году для содействия более тесному взаимодействию между азиатскими странами, куда также входят крупные экономики Ближнего Востока. В 2016 году во время саммита ДСА в Бангкоке Прают Чан-Оча провел переговоры с государственным министром по иностранным делам Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром, обе стороны тогда решили восстановить отношения. Таиланд и Саудовская Аравия всегда придерживались схожих взглядов на основные региональные и международные вопросы, особенно на те, которые имеют жизненно важное значение для международного мира и безопасности. Обе страны тесно сотрудничают и поддерживают позицию друг друга в ООН и на других международных площадках.

"Стороны договорились поддерживать друг друга в международных организациях и форумах и подчеркнули важность приверженности всех стран Уставу ООН, международным нормам и принципам добрососедства, уважения территориальной целостности и суверенитета, - подчеркивается в тексте. - Они приветствовали конструктивную роль друг друга в своих регионах, особенно жизненно важную роль Таиланда в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а также ведущую роль Саудовской Аравии в поддержании мира, безопасности и гуманитарной помощи и помощи в целях развития".