Кандидат в президенты Южной Кореи от оппозиции лидирует по итогам последнего соцопроса

СЕУЛ, 26 января. /ТАСС/. Претендент на пост президента Республики Корея от крупнейшей оппозиционной партии Гражданская сила Юн Сок Ёль опережает по уровню популярности кандидата от правящей Демократической партии "Тобуро" Ли Чжэ Мёна на 9,1 п. п. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду результаты опроса, проведенного с 24 по 25 января социологическим бюро Realmeter среди 1 018 совершеннолетних жителей страны.

По его данным, в поддержку Юн Сок Ёля высказались 44,7% респондентов. Это на 5,5 п. п. больше, чем по результатам предыдущего опроса, проведенного на прошлой неделе. Уровень поддержки Ли Чжэ Мёна составил 35,6%, снизившись на 1,3 п. п. На третьем месте в списке находится кандидат от Народной партии Ан Чхоль Су, за которого готовы проголосовать 9,8% респондентов.

Погрешность при обработке данных составляет 3,1% при уровне достоверности 95%. Выборы президента Республики Корея пройдут 9 марта. Согласно конституции, лидер страны избирается на один пятилетний срок.