Погранохрана Польши заявила о стрельбе на границе с Белоруссией

ВАРШАВА, 26 января. /ТАСС/. Польская погранслужба заявила, что белорусские солдаты на границе с Польшей стреляли из огнестрельного оружия при виде польских пограничников. Соответствующее заявление размещено в среду в Twitter погранслужбы Польши.

"Ночью на участке границы в Черемхе белорусские солдаты при виде польских патрулей стреляли из огнестрельного оружия", - указано в сообщении.

Всего за минувшие сутки польско-белорусскую границу пытались незаконно пересечь 12 человек. Это граждане Ирака, Сирии и Ливана. Они были задержаны.

Кризис на границах Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала прошлого года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе, некоторые из них попытались силой попасть в Польшу, прорвав заграждение из колючей проволоки.

В последние месяцы мигранты периодически пытаются проникнуть на польскую территорию небольшими группами. Всего за минувший год было зафиксировано около 40 тыс. попыток нелегальных мигрантов незаконно проникнуть в Польшу из Белоруссии. Годом ранее их было только 122.