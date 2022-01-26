Комиссия ПАСЕ по мониторингу рекомендует признать полномочия делегации России

ПАРИЖ, 26 января. /ТАСС/. Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу рекомендовала ратифицировать полномочия российской делегации. Об этом сообщил в среду председатель ПАСЕ Тини Кокс на открытии очередного пленарного заседания.

"Комитет делает заключение, что полномочия парламентской делегации Российской Федерации должны быть ратифицированы", - сказал спикер и указал, что теперь ассамблея должна принять решение по этому вопросу на своем заседании.

В понедельник группа депутатов в ходе зимней сессии ПАСЕ по инициативе парламентариев от Литвы и Украины предложила не признавать полномочия российской делегации в организации. В процессе утверждения повестки было решено подготовить соответствующий доклад и обсудить его во второй половине дня в среду перед дебатами по резолюции об отравлении блогера Алексея Навального. Украинский депутат Алексей Гончаренко призывал провести голосование по полномочиям делегации РФ после дебатов о Навальном, которые планировались до конца рабочего дня, однако большинство участников заседания отклонило данное предложение.

Глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что парламентарии из РФ откажутся от дальнейшей работы на сессии в случае любого ущемления их прав. В то же время он выразил надежду на "здравый смысл европейских коллег", а также на то, что они "не пойдут на поводу у провокаторов". В свою очередь глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что после возвращения России в 2019 году в ПАСЕ это уже третья попытка оспорить полномочия ее парламентской делегации.