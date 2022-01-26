В парламенте Белоруссии назвали недопустимым стягивание Украиной войск к границе

МИНСК, 26 января. /ТАСС/. Председатель Совета Республики (верхней палаты) Национального собрания Белоруссии Наталья Кочанова в среду выразила обеспокоенность стягиванием Украиной войск к общей границе и призвала Киев решать возникающие проблемы путем переговоров.

"Мы обеспокоены той ситуацией, которая складывается на наших южных границах. Это не может не волновать и не беспокоить нас, потому что это дружественный нам народ. Нас связывают не только тесные исторические корни, но и родственные", - сказала Кочанова, слова которой приводит Telegram-канал верхней палаты белорусского парламента.

Глава Совета Республики считает недопустимым "стягивание войск (к границе с Белоруссией - прим. ТАСС), нагнетание ситуации". "Мы, члены Совета Республики, парламентарии, обращаемся прежде всего к своим коллегам; "Давайте смотреть правде в глаза, давайте слышать друг друга и решать вопросы путем переговоров за круглым столом, не вызывая друг у друга недопонимания", - обратилась спикер палаты.

Она также выразила недовольство некоторыми заявлениями депутатов Верховной рады, которые "неправомерны по отношению к Беларуси". "Это недостойно звания депутата. Депутат должен нести правду людям", - заявила Кочанова, высказав мнение, что на Украине "мало информируют население о том, что происходит в Беларуси".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник заявил о необходимости создания силовой группировки для прикрытия границы с Украиной.