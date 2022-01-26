В Финляндии сообщили, что россияне чаще других получали финское гражданство в 2021 году

ХЕЛЬСИНКИ, 26 января. /ТАСС/. Россияне стали самой многочисленной группой, получавшей гражданство Финляндии в 2021 году. Об этом сообщила в среду на своем сайте финская миграционная служба.

Согласно ее данным, всего по заявлениям на гражданство от россиян было принято 1,2 тыс. решений. Положительные ответы были получены по более 1,1 тыс. заявок.

На втором месте идут шведы (около тысячи положительных решений), далее - иракцы (746). Среди представителей других национальностей, чаще всего получавших в прошлом году финское гражданство, - сомалийцы, эстонцы, сирийцы и афганцы.

Ведомство сообщило также, что в минувшем году общее число заявок на получение убежища оказалось чрезвычайно низким, сократившись по сравнению с 2020 годом с 3,2 тыс. до 2,5 тыс. Больше всего заявлений, как и в предыдущие годы, поступало от граждан Ирака, Афганистана и Сомали.

При этом ситуация со скоплением беженцев на границах Белоруссии с ЕС практически не отразилась на финской статистике. Лишь примерно 40 заявлений на убежище поступило от людей, которые, скорее всего, попали в Финляндию из Белоруссии, отметила миграционная служба.