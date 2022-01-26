Глава ИРТП заявил, что Италия и Россия могут преодолеть сложности путем диалога

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Президент Итало-Российской торговой палаты (ИРТП) Винченцо Трани отметил важность диалога между Россией и Италией, особенно в моменты напряженности. С таким заявлением он выступил в среду на открытии встречи президента РФ Владимира Путина с итальянскими бизнесменами. Трансляцию вел телеканал "Россия-24".

"Наша задача - создать диалог, в том числе в периоды, когда не все хорошо идет. Иногда диалог нужен еще больше, когда появляются трудности, - сказал он, напомнив о долгой истории связей между РФ и Италией. - Сложные внешние факторы, которые в течение многих лет иногда появлялись между Россией и Италией, сложные ситуации и моменты - мы всегда [их] преодолевали с помощью диалога".

"Именно в этот момент диалог является главным инструментом, особенно между бизнесами", - отметил Трани, добавив, что "лучший бизнес создается всегда во времена", когда существуют сложности. Он указал, что "поддерживает и советует многим другим предпринимателям" именно сейчас посмотреть на потенциал России, которая, по его мнению, готова к "новому ренессансу".

На встрече в среду Путин предложил обсудить темы, которые волнуют итальянский бизнес, инвесторов, предпринимателей, работающих в России и заинтересованных в расширении коммерческих связей, а также наиболее актуальные вопросы российско-итальянского экономического сотрудничества. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что во встрече примут участие 16 представителей ведущих компаний.