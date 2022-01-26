Глава бюро ДНР во Франции: ответственность за напряженность вокруг Украины несет Киев

ПАРИЖ, 26 января. /ТАСС/. Власти в Киеве несут ответственность за эскалацию напряженности вокруг Украины. Об этом заявил в среду ТАСС глава ассоциации "Представительство Донецкой народной республики (ДНР) во Франции" Юбер Файяр, комментируя проходящую в Париже встречу политических советников лидеров стран "нормандского формата" (Германия, Россия, Франция и Украина).

"К нынешней напряженности вокруг Украины привели действия властей в Киеве, - сказал он. - Украина на протяжении многих месяцев концентрирует у границ свои войска, регулярно прибегает к бомбардировкам жилых районов Донбасса, используя боевые беспилотники при полном попустительстве западных стран".

"Россия никогда не угрожала украинскому народу", - подчеркнул Файяр. Москва, заметил он, "привержена соблюдению минских договоренностей, которые предусматривают проведение выборов и гарантируют автономию Донбасса".

"Представительство Донецкой народной республики во Франции надеется на созыв большого совещания в рамках "нормандского формата" с участием глав заинтересованных государств, чтобы добиться выполнения минских договоренностей, - сказал Файяр. - Необходимо дать возможность населению Донбасса жить согласно своему выбору". Он выразил надежду, что "работе встречи дипломатов четырех стран в Париже не сможет помешать истерия, развернутая США вокруг событий на Украине".

В среду днем в Елисейском дворце начались переговоры политических советников "нормандской четверки". Российскую делегацию возглавляет заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак. Переговоры стали первой очной встречей политсоветников всех четырех стран "нормандского формата" после продлившегося больше года перерыва. В преддверии встречи в Москве заявили, что планируют довести до коллег по "четверке" свои озабоченности по положению дел на линии соприкосновения в Донбассе.

В последнее время Украина и ряд стран Запада стали вновь обвинять Россию в том, что та якобы готовится к агрессии в Донбассе, где с 2014 года продолжается внутренний вооруженный конфликт Киева с провозгласившими свою независимость Донецкой и Луганской народными республиками. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций с украинской стороны, чтобы оправдать звучащие обвинения, и предупредил, что попытки силового решения кризиса будут иметь самые серьезные последствия.