В Белоруссию прибыл первый истребитель СУ-35С ВКС России для участия в учениях

МИНСК, 26 января. /ТАСС/. Первый многоцелевой истребитель СУ-35С ВКС России прибыл в Белоруссию для участия в проверке сил реагирования Союзного государства, в рамках которой на территории республики пройдут учения "Союзная решимость - 2022". Об этом сообщила в среду в своем телеграм-канале пресс-служба белорусского Минобороны, разместив видеокадры посадки российского самолета.

"Многоцелевой истребитель СУ-35С ВКС России, прибывший первым для участия в проверке сил реагирования Союзного государства на территории Беларуси, совершает посадку на аэродроме Барановичи 61-й истребительной авиационной базы", - отмечается в тексте.