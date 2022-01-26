Украинский посол счел "символическим жестом" Берлина поставку 5 тыс. касок

БЕРЛИН, 26 января. /ТАСС/. Решение Германии отправить киевским властям 5 тыс. военных касок является "исключительно символическим жестом". Такое мнение выразил в среду посол Украины в Берлине Андрей Мельник.

"Это лишь капля в море, это не утешение", - сказал он агентству ДПА. "Украина ожидает, что Германия изменит свою позицию на 180 градусов", - добавил посол. Мельник в очередной раз за последние несколько недель потребовал от Берлина продать Киеву оборонительное оружие.

Ранее на брифинге представитель Минобороны заявил, что "ничего в позиции правительства ФРГ в вопросе поставок оружия Украине не изменилось". Смысл в том, что Германия не продает летальное вооружение в кризисные регионы.

Власти Германии выступают против предоставления Украине летального оружия, это неоднократно подчеркивали и канцлер Олаф Шольц, и глава МИД Анналена Бербок. В то же время Берлин находится под сильнейшим давлением партнеров по ЕС, прежде всего Польши и стран Балтии, и США, которые требуют от правительства ФРГ "ясных сигналов" в направлении Москвы. Некоторые представители Украины и вовсе обвинили Германию в "предательстве друзей".