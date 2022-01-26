ОПЗЖ подготовила законопроект о внеблоковом статусе Украины и отказе от вступления в НАТО

КИЕВ, 26 января. /ТАСС/. Фракция партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) в Верховной раде предлагает принять закон о внеблоковом статусе Украины и отказе от вступления в НАТО. Соответствующую инициативу выдвинули ее депутаты Нестор Шуфрич и Юрий Загородний, зарегистрировавшие проект закона № 6553 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внеблокового статуса Украины", который в среду отправлен в профильный комитет парламента.

Законопроект, в частности, предусматривает внесение изменений в закон "Об основах внутренней и внешней политики". Депутаты предлагают в статье 11 закона задекларировать, что "Украина как европейское внеблоковое государство осуществляет открытую внешнюю политику и стремится к равноправному взаимовыгодному сотрудничеству со всеми заинтересованными партнерами, исходя прежде всего из необходимости обеспечения безопасности, суверенитета и защиты территориальной целостности Украины, избегая зависимости от отдельных государств, групп государств или международных структур".

В законопроекте оговаривается, что соблюдение Украиной политики внеблоковости означает неучастие государства в военно-политических союзах, в частности в НАТО.

В феврале 2019 года курс на вступление Украины в НАТО был закреплен в конституции страны. К настоящему времени Киев внедрил две трети стандартов НАТО и намерен расширять сотрудничество с альянсом. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев намерен уже в 2022 году добиться понимания конкретных сроков вступления в НАТО.

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что Украина и Грузия со временем станут членами НАТО, однако отказался предоставлять обеим странам План действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. Сейчас у Украины статус партнера НАТО с расширенными возможностями.