Чехия передаст Украине 4 тыс. артиллерийских снарядов

ПРАГА, 26 января. /ТАСС/. Правительство Чехии в среду одобрило передачу в качестве дара ВС Украины 4 000 артиллерийских снарядов. Об этом сообщило информационное агентство ЧТК.

Украинская армия получит снаряды общей стоимостью примерно 37 млн крон (€1,5 млн). Чешские власти, согласно агентству, считают данный шаг выражением солидарности с Украиной во время обострения ситуации на ее восточной границе.

Министр обороны Чехии Яна Чернохова ранее проинформировала журналистов, что речь идет об артиллерийских снарядах калибра 152 мм. Они применяются для гаубиц. Чешские власти, как сказала она, рассматривают и иные варианты помощи Украине.

В начале февраля Прагу должен посетить начальник генерального штаба ВС Украины. Он намерен обсудить с Черноховой возможности развития чешско-украинского взаимодействия в военной области.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.