В ЛНР назвали инициативу о поставках оружия из РФ ответом на военную накачку Киева Западом

ЛУГАНСК, 26 января. /ТАСС/. Выполнение инициативы о предоставлении Россией военной помощи республикам Донбасса станет адекватным ответом на поставки странами Запада оружия на Украину. Об этом в среду заявил представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник.

"Реализация инициативы одного из лидеров "Единой России" Андрея Турчака должна уравновесить "военную накачку" Киева во внутреннем конфликте", - прокомментировал он в Telegram-канале инициативу первого вице-спикера Совета Федерации, секретаря генерального совета партии "Единая Россия" Андрея Турчака.

"Расцениваем эту инициативу как демонстрацию готовности России прийти на помощь жителям Донбасса в случае попыток эскалации в военном противостоянии с силами украинского режима и стран НАТО, - добавил представитель ЛНР в политической подгруппе. - У Киева не должно возникнуть никаких иллюзий о безнаказанности и "маленькой победоносной войне".

В ЛНР прекрасно видят, что оружие США и их союзников, поставляемое Киеву, прямым ходом идет в Донбасс и может быть использовано во внутриукраинском конфликте как для провокаций, так и для развязывания полноценной войны, подчеркнул Мирошник. "Идет накачка вооружением Киева против Донбасса", - констатировал он.

Ранее Турчак заявил, что Россия должна оказать помощь ДНР и ЛНР в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности перед лицом возможной агрессии. Позже лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев сообщил, что партия обратилась к руководству РФ с соответствующей просьбой.