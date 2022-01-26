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Блинкен заявил, что ожидает контактов с Лавровым в ближайшие дни

ВАШИНГТОН, 26 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ожидает контактов с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в ближайшие дни - после того как Москва ознакомится с переданными ей ответами США на предложения по безопасности.

"Я рассчитываю поговорить с министром иностранных дел Лавровым в предстоящие дни - после того как Москва прочитает бумаги и будет готова обсуждать следующие шаги", - сказал глава американской дипломатии, выступая в среду перед журналистами в Госдепартаменте.

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