Чехия поможет Словакии в охране границ с Украиной при обострении ее конфликта с Россией

ПРАГА, 27 января. /ТАСС/. Полиция Чехии поможет коллегам из Словакии в охране границ этой республики с Украиной, если обострится конфликт киевских властей с Россией. Об этом заявил журналистам в среду вечером первый вице-премьер и глава чешского МВД Вит Ракушан.

"В случае эскалации российско-украинского конфликта, чешская полиция, если этого попросит словацкая сторона в ситуации, если, не дай Бог, обострится ситуация на словацко-российской границе, то чешские полицейские готовы помочь [Словакии в охране ее восточной границы], - отметил он. - Мы будет со Словакией тесно координировать действия в случае усиления кризиса [вокруг Украины]".

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

При этом Россия выступила с инициативой заключения с США и НАТО юридически обязывающих документов о взаимных гарантиях безопасности из-за продолжающегося, как считают в Москве, "военного освоения" территории Украины Североатлантическим альянсом. Два договора - с США и членами альянса - предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных. Стороны провели несколько раундов переговоров, включая личную встречу главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном, на которой глава российского внешнеполитического ведомства еще раз подчеркнул, что Россия не собирается нападать на Украину.