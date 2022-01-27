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Представитель Пентагона обсудил с коллегами из ФРГ и Польши вопросы безопасности в регионе

Стороны также затронули вопросы, представляющие взаимный интерес

ВАШИНГТОН, 27 января. /ТАСС/. Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли провел в среду телефонные разговоры с генеральным инспектором Бундесвера Эберхардом Цорном и начальником Генштаба ВС Польши Раймундом Анджейчаком, они обсудили обстановку в сфере безопасности в Европе. Об этом говорится в письменном сообщении официального представителя КНШ полковника Дэвида Батлера.

По его словам, Милли говорил как с Цорном, так и с Анджейчаком о "вопросах, представляющих взаимный интерес". Они также "обменялись оценками относительно обстановки в сфере безопасности в регионе".

Во вторник Милли также обсудил ситуацию в сфере безопасности в Восточной Европе и меры по снижению напряженности с главнокомандующим ВС Украины Валерием Залужным.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

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