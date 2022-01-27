Хиросима хотела бы принять у себя саммит G7 в 2023 году

ТОКИО, 27 января. /ТАСС/. Власти Хиросимы объявили в четверг о готовности принять у себя в 2023 году саммит Группы семи (G7), в котором примут участие лидеры Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии. Мэр этого города Кадзуми Мацуи и губернатор одноименной префектуры Хидэхико Юдзаки лично сообщили об этом в ходе визитов в канцелярию премьер-министра в Токио и в МИД страны, передает информационное агентство Kyodo.

Они подчеркнули, что проведение там саммита G7 будет иметь символическое значение и позволит выступить с новыми миролюбивыми инициативами, с призывом к построению безъядерного мира. Премьер-министр Фумио Кисида избирается в парламент от Хиросимы, некоторые его родственники пострадали в результате американской атомной бомбардировки этого города.

О выдвижении своих кандидатур на конкурсе за право принять в 2023 году саммит "семерки" ранее уже заявили город Фукуока на юго-западном японском острове Кюсю и крупный город Нагоя в центре тихоокеанского побережья главного острова страны Хонсю. Япония в 2023 году станет хозяйкой очередного ежегодного совещания лидеров "семерки". В предыдущий раз она принимала его в 2016 году в небольшом городе Сима (префектура Миэ) в центре тихоокеанского побережья острова Хонсю.