Парламент Казахстана принял закон о включении лиц с инвалидностью в квоту для депутатов

НУР-СУЛТАН, 27 января. /ТАСС/. Сенат (верхняя палата парламента) Казахстана в четверг принял закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан", который предусматривает включение лиц с инвалидностью в квоту при распределении депутатских мандатов после выборов в парламент. Трансляция заседания велась на сайте законодательного органа.

"Проект закона предусматривает положения по закреплению 30% квоты для женщин и лиц, не достигших 29-летнего возраста, а также лиц с инвалидностью, необходимость их учета при распределении депутатских мандатов в Мажилисе (нижней палате - прим. ТАСС) парламента", - рассказал вице-министр юстиции Казахстана Алмат Мадалиев. Он отметил, что эти поправки являются важным шагом для расширения представленности женщин, молодежи и лиц с особыми потребностями в законодательном органе страны.

После принятия Сенатом поправки в законодательство поступят на подпись президенту Казахстана.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в послании народу страны в 2021 году обозначил необходимость обязательного участия в законодательной деятельности лиц с особыми потребностями.

В 2020 году Токаев подписал закон о внесении дополнений в конституционный закон "О выборах в Республике Казахстан", предусматривающий введение в избирательные партийные списки 30% квоты для женщин и молодежи. Основные задачи поправок - определение квоты в размере не менее 30% для лиц, не достигших 29-летнего возраста, и женщин от общего числа включенных в список лиц для регистрации кандидатов в депутаты Мажилиса и маслихатов (местных представительных органов) от одной политической партии.