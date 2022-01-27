Глава МИД Китая призвал США прекратить мешать проведению зимних Олимпийских игр в Пекине

ПЕКИН, 27 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты должны немедленно прекратить создавать помехи для проведения зимних Олимпийских игр в Пекине. Об этом заявил в четверг глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Дело первостепенной важности - американская сторона должна прекратить мешать проведению зимних Олимпийских игр в Пекине", - приводит его слова сайт МИД КНР.

6 декабря Соединенные Штаты объявили о дипломатическом бойкоте Олимпиады 2022 года в Пекине, который предполагает отказ от поездки в КНР официальных лиц. Однако американские спортсмены примут участие в соревнованиях. Позицию США поддержали Австралия, Великобритания, Канада, Нидерланды и Дания.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, а Паралимпийские игры - с 4 по 13 марта. Столица КНР была выбрана местом проведения Олимпиады и Паралимпиады на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года. Пекин станет первым городом в мире, который принял как летние (2008), так и зимние Олимпийские игры.

Тайваньский вопрос

Китай также призвал США прекратить играть с огнем по проблеме Тайваня и перестать формировать различного рода антикитайские клики.

"Соединенные Штаты должны перестать играть с огнем по вопросу Тайваня, перестать формировать различного рода антикитайские "клики", нацеленные на сдерживание Китая", - заявил глава МИД КНР.

Соединенные Штаты разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с Пекином. Несмотря на это, Вашингтон продолжает поддерживать контакты с самоуправляемым островом и поставляет ему вооружения, что вызывает протесты в КНР.