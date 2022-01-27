Регистрация кандидатов на выборах главы Гонконга начнется 20 февраля

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 27 января. /ТАСС/. Регистрация кандидатов на выборах главы администрации Гонконга, до которых остается два месяца, начнется 20 февраля. Такое постановление в четверг приняла местная избирательная комиссия.

"Период номинации на выборах главы администрации продлится с 20 февраля по 5 марта", - говорится в заявлении.

Голосование с участием коллегии выборщиков назначено на 27 марта. В соответствии с проведенной в прошлом году реформой избирательного права, этот орган расширился с 1,2 тыс. до 1,5 тыс. человек. Согласно новым правилам, для выдвижения кандидатуры необходимо заручиться поддержкой не менее 188 выборщиков и при этом получить не менее 15 номинаций в каждом из пяти секторов этого органа.

Хотя до выборов осталось всего два месяца, они окутаны неопределенностью. До сих пор не ясно, будет ли нынешняя глава администрации Кэрри Лам переизбираться на второй пятилетний срок и на какого кандидата в итоге сделает ставку Пекин.

В настоящее время о планах борьбы за высший должностной пост в Гонконге объявил только один претендент - бизнесмен, кинопродюсер и мастер кунфу Си Голинь (Чекли Синь). Впрочем, неизвестно, сможет ли этот не имеющий политического опыта деятель заручиться поддержкой членов коллегии выборщиков для участия.

Среди других возможных кандидатов местная пресса называла председателя Новой народной партии Реджину Ип, бывшую главу Всемирной организации здравоохранения Маргарет Чэнь, секретаря (министра) по финансовым вопросам Пола Чана и экс-главу гонконгской администрации Лян Чжэньина. Сами они пока не подтверждали, но и не опровергали такую возможность.