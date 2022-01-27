МИД Китая: для разрешения украинского кризиса нужно вернуться к минским соглашениям

ПЕКИН, 27 января. /ТАСС/. Стороны конфликта на Украине должны вернуться к минским соглашениям и не допускать эскалации ситуации для надлежащего урегулирования кризиса. Об этом в четверг в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И.

"Для урегулирования проблемы Украины необходимо вернуться на исходную точку в виде новых минских соглашений. "Минск-2" был одобрен СБ ООН, это общепризнанный всеми сторонами фундаментальный политический документ, необходимо добиться его выполнения в полном объеме", - сказал он.

Как отметил Ван И, Китай поддерживает любые усилия, которые соответствуют духу этого документа. "Мы также призываем все стороны сохранять хладнокровие, не обострять обстановку и напряженность, а также не сгущать краски и перестать спекулировать на тему кризиса", - указал глава МИД КНР.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.